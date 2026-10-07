Giustizia, Ostellari e Molteni (Lega) massima attenzione, si facciano gli accertamenti necessari

Roma, 7 ott.

“Quanto emerge da Padova merita la massima attenzione e tutti gli accertamenti necessari da parte degli organi competenti.

Nel nostro Paese la giurisdizione è esercitata solo secondo le norme della nostra Costituzione, dell’ordinamento italiano e nel rispetto del diritto europeo e internazionale. È un principio che tutela tutti e che non può essere messo in discussione. Su questo non possono esserci ambiguità o zone d’ombra”.

Lo dichiarano i sottosegretari alla Giustizia Andrea Ostellari e all’Interno Nicola Molteni, della Lega.