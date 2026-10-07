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    Giustizia, Ostellari e Molteni (Lega) massima attenzione, si facciano gli accertamenti necessari

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 7 ott.

    “Quanto emerge da Padova merita la massima attenzione e tutti gli accertamenti necessari da parte degli organi competenti.
    Nel nostro Paese la giurisdizione è esercitata solo secondo le norme della nostra Costituzione, dell’ordinamento italiano e nel rispetto del diritto europeo e internazionale. È un principio che tutela tutti e che non può essere messo in discussione. Su questo non possono esserci ambiguità o zone d’ombra”.
    Lo dichiarano i sottosegretari alla Giustizia Andrea Ostellari e all’Interno Nicola Molteni, della Lega.

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