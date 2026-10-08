Legge elettorale, Caretta (FdI): con Governo Meloni stop accordi di palazzo

“Per più di dieci anni la normalità era fare le elezioni, votare una cosa e trovarsi l’esatto opposto sui banchi del Governo. Abbiamo visto tutto e il contrario di tutto, maggioranze ballerine, di tutti i colori e tipi, pronte a rinnegare una il lavoro dell’altra. Grazie al Governo Meloni e all’intesa di tutto il centrodestra adesso abbiamo una legge elettorale che fa una cosa estremamente semplice: chi vince governa, chi perde sta all’opposizione. La sera delle elezioni, in Italia, si saprà chi governerà, come succede in ogni democrazia occidentale evoluta. In questo modo potremo costruire un’Italia stabile, capace veramente di riprendersi e mantenere nel mondo il posto che merita. Spiace per le sinistre del campo largo, che saranno costrette a guardarsi in faccia e decidere se unirsi con un programma, una visione ed una prospettiva comune o solo sulla base delle poltrone che vogliono conquistare.”

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia