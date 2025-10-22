RSA al collasso: famiglie e Comuni lasciati soli

Bigon (PD): “Servono subito una riforma strutturale e nuovi investimenti. Non possiamo più rimandare”

Le RSA del Veneto stanno affrontando una crisi senza precedenti. Rette insostenibili, Comuni allo stremo e un sistema normativo bloccato dopo l’annullamento del regolamento comunale stanno mettendo in ginocchio l’intero sistema della non autosufficienza. Famiglie ed enti locali vengono lasciati soli a sostenere un peso economico e sociale sempre più insopportabile.

“In passato – ricorda la consigliera regionale Anna Maria Bigon (Partito Democratico) – una persona non autosufficiente e affetta da patologie gravi veniva accolta nei reparti di lungodegenza ospedaliera, un servizio gratuito e garantito. Oggi quei reparti sono stati eliminati e l’assistenza è stata di fatto scaricata sulle spalle delle famiglie e dei Comuni. Gli ospedali di comunità, realizzati solo in parte, non sono in grado di rispondere alla domanda crescente”.

In Veneto 32.000 persone non autosufficienti sono oggi ospitate nelle RSA, mentre altre 10.000 attendono un posto, di cui 1.750 solo nella provincia di Verona. “La Regione – denuncia Bigon – invece di rafforzare il sistema, ha previsto appena 4.000 nuovi posti nei prossimi anni: è evidente che i conti non tornano. Il fondo regionale è stato incrementato di soli 20 milioni in tre anni, una cifra ridicola rispetto alla gravità della situazione”.

La permanenza media in RSA è di 217 giorni, ma i pazienti ospitati sono spesso affetti da pluripatologie e necessitano di cure continue e personalizzate. “Le case di riposo sono ormai dei piccoli ospedali – sottolinea Bigon – ma senza strumenti, risorse e personale adeguati. Servono subito misure concrete, non annunci o interventi tampone”.

Con l’invecchiamento della popolazione e il calo demografico in corso, la consigliera dem lancia l’allarme: “Il sistema rischia di collassare a breve. È urgente e non più rinviabile una riforma delle IPAB, un piano di nuovi posti accreditati e un aumento significativo dei finanziamenti, sia per le strutture che per chi vi lavora. Questo è il momento di agire con serietà, responsabilità e visione. Noi siamo pronti a farlo”.