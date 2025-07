Stefano Valdegamberi. Sull’inquinamento e i PM10: servono verità, non ideologie

In questi giorni sono tornate alla ribalta dichiarazioni di associazioni ambientaliste, come Legambiente, che invocano ulteriori restrizioni alla mobilità dei cittadini come soluzione all’inquinamento da polveri sottili. A queste affermazioni rispondo con senso di responsabilità e dati alla mano: occorre riportare il dibattito su un piano serio, basato su evidenze scientifiche e non su approcci ideologici o strumentali.

Durante il periodo del lockdown, tra marzo e maggio 2020, l’Italia ha vissuto un’esperienza unica e irripetibile: mobilità azzerata, attività produttive sospese, città svuotate. Era l’occasione ideale – e forse l’unica – per verificare concretamente le reali fonti dell’inquinamento atmosferico. Ebbene, i dati registrati dalle centraline ARPAV durante quel periodo hanno evidenziato, in alcune giornate, picchi di PM10 mai raggiunti prima, come i 185 μg/m³ rilevati a San Bonifacio (VR).

Nonostante il blocco totale del traffico e delle attività, le concentrazioni di polveri sottili non sono diminuite, anzi in certi momenti sono aumentate. Lo stesso ARPAV, in una videoconferenza del giugno 2020, ha riconosciuto che quei valori erano attribuibili a polveri naturali trasportate dai venti, in particolare da aree desertiche come il Karakorum.

Questi dati dovrebbero indurre una riflessione seria sulla natura composita e complessa dell’inquinamento atmosferico. Limitare la discussione alla sola componente antropica – e in particolare al traffico veicolare – rischia di portare a scelte sbagliate, economicamente dannose e socialmente penalizzanti, senza reali benefici per l’ambiente.

Va inoltre ricordato che dietro molte politiche ambientali si muovono oggi forti interessi economici. Le direttive europee, spesso, sono il frutto del lavoro di lobbisti che rispondono a logiche industriali e finanziarie, non sempre trasparenti. Siamo di fronte a una trasformazione del settore automobilistico ed energetico che sta generando enormi profitti per pochi soggetti globali, spesso gli stessi che oggi operano anche nel settore della difesa.

È dovere della politica distinguere tra tutela dell’ambiente e speculazioni ideologiche. Non possiamo accettare che, in nome di un ambientalismo dogmatico, si impongano sacrifici ai cittadini, si colpiscano le piccole imprese e si danneggi il tessuto produttivo locale, senza un reale beneficio per la qualità dell’aria.

Chiedo quindi che le istituzioni regionali e nazionali si basino su dati oggettivi e indipendenti per costruire politiche ambientali efficaci, equilibrate e socialmente sostenibili. La tutela dell’ambiente è una priorità, ma deve essere affrontata con serietà, trasparenza e rigore scientifico.

Stefano Valdegamberi

Consigliere Regionale del Veneto