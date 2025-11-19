Close Menu
    mercoledì 19 Novembre
    Valdegamberi e Vannacci a Bovolone: "Basta armi a Zelensky: usiamo i soldi per la sanità!"

    Valdegamberi e Vannacci, ieri sera a Bovolone hanno ribadito il loro no all'inutile riarmo, alle sanzioni e a Zelensky. "I governanti ucraini sono i più corrotti al mondo, stanno alimentando il mercato nero mondiale delle armi e si stanno arricchendo con i nostri soldi" sostengono Valdegamberi e Vannacci. Dall'altro lato assistiamo in Italia a persone che non riescono a curarsi perché non hanno i soldi per rivolgersi al privato e disabili con pensioni da fame. È ora di dire basta a questi paradossi e di pensare di più ai bisogni degli italiani.

